Еще 47 человек с диагнозом коронавирус скончались в Москве

В столице за сутки скончались 47 человек с положительным диагнозом на коронавирус. Такие данные привели в Оперативном штабе.

Общее число умерших от опасной инфекции возросло до 658 человек.

Число инфицированных COVID-19 в России, по данным оперштаба, достигло 106 498, скончались за все время эпидемии 1 073 пациента. Полностью выздоровели — 11 619. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции проводилось у более, чем 3,49 миллиона человек.

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