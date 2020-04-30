Еще 47 человек с диагнозом коронавирус скончались в Москве
| Нюра Незванова Общество 12
Общее число умерших с COVID-19 в столице возросло до 658 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В столице за сутки скончались 47 человек с положительным диагнозом на коронавирус. Такие данные привели в Оперативном штабе.
Общее число умерших от опасной инфекции возросло до 658 человек.
Число инфицированных COVID-19 в России, по данным оперштаба, достигло 106 498, скончались за все время эпидемии 1 073 пациента. Полностью выздоровели — 11 619. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции проводилось у более, чем 3,49 миллиона человек.
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