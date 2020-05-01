«Сексуальная милашка»: «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью
Деми Роуз удивила поклонников в период самоизоляции «горячим» снимком.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашьян», нашла, как удивить фанатов в период самоизоляции. Звезда соцсетей продемонстрировала подписчикам «горячий» и в то же время очень милый образ.
Любительница пикантных снимков примерила откровенное розовое бикини, которое частично обнажило ее грудь, сделала выразительный макияж и дополнила образ розочкой лилового цвета в волосах.
Фолловеры терялись в оценках снимка. С одной стороны, все единогласно признали, что кадр получился будоражащим и пленительным. С другой стороны, комментаторы не могли не отметить, что на фотографии Деми Роуз была похожа на очаровательную куколку.
«Сексуальная милашка!»
«Конфетка!»
«Какая красавица!»
«Невероятная!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» в прозрачном белье показала, как ловит дзен.
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