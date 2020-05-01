«Сексуальная милашка»: «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью

Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашьян», нашла, как удивить фанатов в период самоизоляции. Звезда соцсетей продемонстрировала подписчикам «горячий» и в то же время очень милый образ.

Любительница пикантных снимков примерила откровенное розовое бикини, которое частично обнажило ее грудь, сделала выразительный макияж и дополнила образ розочкой лилового цвета в волосах.

Instagram @demirose

Фолловеры терялись в оценках снимка. С одной стороны, все единогласно признали, что кадр получился будоражащим и пленительным. С другой стороны, комментаторы не могли не отметить, что на фотографии Деми Роуз была похожа на очаровательную куколку.

«Сексуальная милашка!»

«Конфетка!»

«Какая красавица!»

«Невероятная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» в прозрачном белье показала, как ловит дзен.