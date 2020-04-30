В жизни есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как течет вода, как горит огонь и… как проводит время в самоизоляции звезда Instagram Деми Роуз, более известная в сети как «британская Кардашьян». По крайней мере, так считают ее многочисленные фанаты.

На сей раз пышнотелая 25-летняя модель опубликовала в сети ну очень пикантные кадры из личного архива. На фото — Деми предстала перед публикой в прозрачном нижнем белье из черного кружева, которое едва прикрывает ее шикарные формы.

К слову, сегодня звезда применила фантазию и разнообразила контент. Так, она решила попозировать сразу в нескольких ракурсах: сидя на коленях на полу с изящной розой в руках и возле стола, кокетливо подтягивая мини-трусики, ее взор обращен не в камеру, а на собачку. Видимо, чтобы фолловеры убедились: Роуз хороша со всех сторон, а не только с «рабочей».

«Поймала дзен», — просто и лаконично подписала пост известная модель.

Instagram @demirose

Конечно, и в этот раз не обошлось без хвалебных отзывов от пользователей сети из разных стран мира. Один за другим подписчики «британской Кардашьян» делали комплименты ее сногсшибательной фигуре и милому юному личику.

«Я в шоке! Ну, как можно быть такой красавицей?!»

«Это лучшая женщина из всех, кого я когда-либо встречал! Женюсь!»

«Боже, теперь это фото с розами — мой новый фаворит!» — признавались фанаты модели.

Ранее 5-tv.ru показал, какой необычный и по-настоящему «горячий» сюрприз подготовила «британская Кардашьян» подписчикам на Пасху.