Всех контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства. Прежний глава кабмина Михаил Мишустин отправляется на лечение от коронавируса. Он регулярно сдавал тесты на COVID-19 и последние результаты оказались положительными. Об этом он сразу доложил президенту по видеосвязи:

М. Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович! Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

В. Путин: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Надеюсь, что вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом — будете не только принимать участие в выработке этих решений. И хочу вам сказать, без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься. Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее. Поправляйтесь.

М. Мишустин: Спасибо, Владимир Владимирович! В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги. Прошу вас всех помнить, что сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни. Берегите себя и своих близких.

В. Путин: Поправляйтесь как можно скорее.

М. Мишустин: Спасибо за поддержку и за добрые слова.

В. Путин: Когда в больницу приедете, позвоните мне обязательно. Жду вашего звонка. До связи.

М. Мишустин: Хорошо.

В кабмине проверят на коронавирус всех, с кем лично контактировал Михаил Мишустин.

Уже отчитались вице-премьер по строительству Марат Хуснулин, глава минвостокразвития Александр Козлов и министр труда и соцзащиты Антон Котяков — все здоровы.

Как сообщил пресс-секретарь Мишустина, круг его контактов был ограниченным, поскольку с начала апреля Белый Дом работал в режиме самоизоляции, вот и с президентом ранее днем выходили по видеосвязи, когда Владимир Путин ставил задачи экономическому блоку правительства: к 5 мая подготовить рекомендации по снятию ограничений. А к 6 мая отчитаться о выплате дополнительных надбавок врачам, медсестрам, экипажам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом. Это уже задачи для Андрея Белоусова — он, как и Мишустин, участвовал в этой видеоконференции.

Андрей Белоусов ровно 100 дней успел проработать первым заместителем председателя правительства. До этого восемь лет был советником президента Владимира Путина по экономике. А начал госслужбу в середине нулевых в Министерстве экономического развития, год даже возглавлял ведомство. Белоусову 60 лет и это один из самых авторитетных экономистов страны, доктор наук.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время.

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