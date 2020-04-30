У главы правительства РФ был диагностирован коронавирус.

Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, с кем контактировал Михаил Мишустин в последнее время. По его словам, очное общение премьер-министра РФ в последнее время было максимально ограничено. Большинство встреч проходили в онлайн-формате.

«Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — заявил Беляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря главы кабмина, Мишустин проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как только пришли результаты теста. В ближайшее время премьер-министр будет находиться под наблюдением врачей.

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