Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время
У главы правительства РФ был диагностирован коронавирус.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, с кем контактировал Михаил Мишустин в последнее время. По его словам, очное общение премьер-министра РФ в последнее время было максимально ограничено. Большинство встреч проходили в онлайн-формате.
«Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — заявил Беляков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря главы кабмина, Мишустин проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как только пришли результаты теста. В ближайшее время премьер-министр будет находиться под наблюдением врачей.
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