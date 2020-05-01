Актер опубликовал фото 11-летней давности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @marabash1

Актер Марат Башаров поделился с поклонниками совместным снимком со своей дочерью Амели. На свою страницу в Instagram он выложил фото, где малышке четыре года. Она стоит в балетной пачке рядом с отцом, автор поста облачен в форму рабочего. Как следует из его описания, в таком виде звезда готовился выйти к публике для участия в шоу «Танцы на льду».

«Амели! 11 лет назад в этот первомайский день дочь уже помогала папе на льду. Моя голубка», — написал Башаров.

Instagram @marabash1

«Красавица дочь. Хороший отец. Всего вам самого лучшего!»

«Марат Башаров — классный папа»;

«Уже такая большая… как время летит!» — прокомментировали снимок подписчики.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, Амели появилась на свет в сентябре 2004 года от брака актера с Елизаветой Круцко. Ради любимого она приняла ислам. Пара рассталась в 2009 году.

С тех пор Марат женился дважды: на актрисе Екатерине Архаровой, а затем на поклоннице Елизавете Шевырковой. Оба брака закончились разводом. Как указывали жены, причиной тому послужило пьянство и рукоприкладство актера. Не так давно в студии программы «Судьба человека» Башаров подтвердил, что терял контроль над собой, когда выпьет. Это признание послужило новой травле актера в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров попросил не писать про него гадости под фото его трехлетнего сына.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

10:43
Спецоперации устраивает ГИБДД в майские праздники
10:33
«Классный папа»: Башаров поделился архивным снимком с дочерью Амели
10:16
Стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке
10:07
Скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев
10:02
Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок
9:59
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами
Российские знаменитости, поменявшие молодых жен на еще более юных
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок