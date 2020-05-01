«Классный папа»: Башаров поделился архивным снимком с дочерью Амели
Актер опубликовал фото 11-летней давности.
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Фото, видео: Instagram @marabash1
Актер Марат Башаров поделился с поклонниками совместным снимком со своей дочерью Амели. На свою страницу в Instagram он выложил фото, где малышке четыре года. Она стоит в балетной пачке рядом с отцом, автор поста облачен в форму рабочего. Как следует из его описания, в таком виде звезда готовился выйти к публике для участия в шоу «Танцы на льду».
«Амели! 11 лет назад в этот первомайский день дочь уже помогала папе на льду. Моя голубка», — написал Башаров.
«Красавица дочь. Хороший отец. Всего вам самого лучшего!»
«Марат Башаров — классный папа»;
«Уже такая большая… как время летит!» — прокомментировали снимок подписчики.
Как уточняет портал Teleprogramma.pro, Амели появилась на свет в сентябре 2004 года от брака актера с Елизаветой Круцко. Ради любимого она приняла ислам. Пара рассталась в 2009 году.
С тех пор Марат женился дважды: на актрисе Екатерине Архаровой, а затем на поклоннице Елизавете Шевырковой. Оба брака закончились разводом. Как указывали жены, причиной тому послужило пьянство и рукоприкладство актера. Не так давно в студии программы «Судьба человека» Башаров подтвердил, что терял контроль над собой, когда выпьет. Это признание послужило новой травле актера в соцсетях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров попросил не писать про него гадости под фото его трехлетнего сына.
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