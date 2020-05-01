Самойлова показала, как ее дочь пыталась дать младшему брату грязную соску
Звезда часто выкладывает сторис со своими детьми в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова часто делится семейными фото или видео с подписчиками, рассказывая им о своей жизни. Обычно героями контента становятся ее дети. Вот и сейчас звезда выложила сторис в своем Instagram забавное видео. Трехлетняя дочка Самойловой — Майя пытается дать младшему брату Давиду соску, которая упала на пол.
«Нет-нет, нельзя. Соса грязная же», — останавливает девочку Оксана.
Майя смеется и целует брата в лобик.
Первая дочь — Ариела родилась в 2011 году, в 2014 году появилась на свет вторая дочка — Лея. В 2017 году в день рождения Оксаны Самойловой появилась на свет третья девочка — Майя. А в этом году у супругов родился сын Давид.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган выложил два трогательных клипа с семейными кадрами в надежде вернуть Самойлову.
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