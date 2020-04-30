Джиган выложил два трогательных клипа с семейными кадрами в надежде вернуть Самойлову

Рэпер Джиган продолжает попытки заслужить прощение у Оксаны Самойловой и вернуться в семью. С этой целью он записал новый трек и выложил два трогательных клипа с семейными кадрами на своей странице в Instagram.

«Где бы я не был, ты со мною навсегда, ты — мое кредо», — гласят первые строчки нового трека.

Под спокойную музыку и семейные кадры Джиган дает понять, что верит в возможность воссоединения с Самойловой.

«"Ариведерчи», — звучит как мантра / Так будет легче нам автоматом / И мы опять исчезаем куда-то / Чтобы вернуться, как солнце, после заката», — уверяет рэпер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 26 Апр 2020 в 9:49 PDT

В подписи к первому видео Джиган поздравил Самойлову и общую дочь Майю с днем рождения, которое они отмечают в один день. В подписи к второму клипу на ту же песню он дал понять, что семья стоит для него на первом месте.

«Family First! (Семья первая — Прим. ред.)» — написал рэп-исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 29 Апр 2020 в 12:41 PDT

В комментариях Джигана призывают сохранить семью, выражают ему поддержку и надежду на то, что он сможет заслужить прощение жены.

«Такая красивая семья! Ее нужно сохранить! Ведь это ваше богатство! Ваше продолжение…»

«Джига, верим в тебя! Дерзай!»

«Надеюсь, все будет у вас как прежде хорошо», — написали пользователи.

Как напоминает ФАН, Оксана Самойлова объявила о желании развестись с Джиганом около месяца назад. Это произошло после многочисленных загулов артиста, заканчивающихся его неадекватным поведением. В последнее время рэпер активно пытается доказать, что он готов вернуться в семью, но пока ему не удается вновь завоевать доверие возлюбленной.

Как сообщал 5-tv.ru, поклонники Оксаны Самойловой тем временем слезно просят ее простить Джигана и не рушить семью.