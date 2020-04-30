Джиган выложил два трогательных клипа с семейными кадрами в надежде вернуть Самойлову
В новом треке рэпер дает понять, что верит в возможность воссоединения с возлюбленной.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Рэпер Джиган продолжает попытки заслужить прощение у Оксаны Самойловой и вернуться в семью. С этой целью он записал новый трек и выложил два трогательных клипа с семейными кадрами на своей странице в Instagram.
«Где бы я не был, ты со мною навсегда, ты — мое кредо», — гласят первые строчки нового трека.
Под спокойную музыку и семейные кадры Джиган дает понять, что верит в возможность воссоединения с Самойловой.
«"Ариведерчи», — звучит как мантра / Так будет легче нам автоматом / И мы опять исчезаем куда-то / Чтобы вернуться, как солнце, после заката», — уверяет рэпер.
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В подписи к первому видео Джиган поздравил Самойлову и общую дочь Майю с днем рождения, которое они отмечают в один день. В подписи к второму клипу на ту же песню он дал понять, что семья стоит для него на первом месте.
«Family First! (Семья первая — Прим. ред.)» — написал рэп-исполнитель.
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В комментариях Джигана призывают сохранить семью, выражают ему поддержку и надежду на то, что он сможет заслужить прощение жены.
«Такая красивая семья! Ее нужно сохранить! Ведь это ваше богатство! Ваше продолжение…»
«Джига, верим в тебя! Дерзай!»
«Надеюсь, все будет у вас как прежде хорошо», — написали пользователи.
Как напоминает ФАН, Оксана Самойлова объявила о желании развестись с Джиганом около месяца назад. Это произошло после многочисленных загулов артиста, заканчивающихся его неадекватным поведением. В последнее время рэпер активно пытается доказать, что он готов вернуться в семью, но пока ему не удается вновь завоевать доверие возлюбленной.
Как сообщал 5-tv.ru, поклонники Оксаны Самойловой тем временем слезно просят ее простить Джигана и не рушить семью.
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