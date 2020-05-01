Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Масочный режим ввели в Подмосковье

Масочный режим вводят в Подмосковье с 5 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия введены на период с 5 по 11 мая. Гражданам в это время рекомендовано использовать маски или респираторы при посещении магазинов, аптек, в общественном транспорте, в том числе такси, и на всех предприятиях. С 12 мая масочный режим становится обязательным.

В целях обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты (СИЗ) аптекам поручено обеспечить наличие масок и респираторов.

По данным Оперштаба, за истекшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 797 новых случаев инфицирования COVID-19. По этому показателю Московская область стоит на втором месте в России. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах будут штрафовать за несоблюдения масочного режима.

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