Масочный режим ввели в Подмосковье
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Масочный режим вводят в Подмосковье с 5 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Согласно документу, дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия введены на период с 5 по 11 мая. Гражданам в это время рекомендовано использовать маски или респираторы при посещении магазинов, аптек, в общественном транспорте, в том числе такси, и на всех предприятиях. С 12 мая масочный режим становится обязательным.
В целях обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты (СИЗ) аптекам поручено обеспечить наличие масок и респираторов.
По данным Оперштаба, за истекшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 797 новых случаев инфицирования COVID-19. По этому показателю Московская область стоит на втором месте в России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах будут штрафовать за несоблюдения масочного режима.
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