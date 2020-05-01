Более 13 тысяч россиян излечились от коронавируса
За последние сутки в РФ зафиксировано 7 933 новых случая инфицирования COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Ziese
По данным Оперштаба в России зафиксировано 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по регионам:
Москва — 3561
Московская область — 797
Санкт-Петербург — 349
Свердловская область — 232
Нижегородская область — 179
Республика Дагестан — 164
Калужская область — 121
Ставропольский край — 89
Брянская область — 88
Мурманская область — 86
Ростовская область — 83
Тульская область — 82
Республика Башкортостан — 77
Республика Северная Осетия — 73
Республика Татарстан — 71
Курская область — 66
Краснодарский край — 66
Ярославская область — 64
Тамбовская область — 63
Новосибирская область — 55
Ямало-Ненецкий АО — 51
Оренбургская область — 49
Саратовская область — 49
Красноярский край — 48
Республика Ингушетия — 47
Владимирская область — 46
Карачаево-Черкесская Республика — 46
Ивановская область — 44
Ленинградская область — 44
Пензенская область — 44
Челябинская область — 44
Рязанская область — 43
Кабардино-Балкарская Республика — 43
Волгоградская область — 42
Чувашская Республика — 41
Алтайский край — 41
Республика Калмыкия — 39
Орловская область — 37
Калининградская область — 37
Воронежская область — 36
Липецкая область — 31
Республика Марий Эл — 31
Республика Мордовия — 30
Хабаровский край — 30
Тверская область — 29
Белгородская область — 28
Республика Коми — 28
Приморский край — 27
Смоленская область — 26
Республика Бурятия — 26
Самарская область — 25
Республика Хакасия — 25
Пермский край — 24
Ульяновская область — 23
Республика Саха (Якутия) — 22
Забайкальский край — 20
Чеченская Республика — 19
Астраханская область — 19
Новгородская область — 18
Кировская область — 18
Ханты-Мансийский АО — 18
Иркутская область — 18
Костромская область — 16
Камчатский край — 16
Архангельская область — 15
Вологодская область — 11
Амурская область — 11
Омская область — 10
Удмуртская Республика — 9
Магаданская область — 9
Республика Карелия — 8
Томская область — 8
Тюменская область — 7
Еврейская АО — 7
Севастополь — 7
Республика Тыва — 6
Курганская область — 5
Псковская область — 4
Республика Крым — 3
Республика Адыгея — 2
Кемеровская область — 2
Чукотский АО — 2
Ненецкий АО — 1
Республика Алтай — 1
Сахалинская область — 1
Зарегистрировано 96 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 1 601 человек.
Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса. За весь период скончались 1 169 пациентов с COVID-19, выздоровели 13 220 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге.
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