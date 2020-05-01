Более 13 тысяч россиян излечились от коронавируса

По данным Оперштаба в России зафиксировано 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по регионам:

Москва — 3561

Московская область — 797

Санкт-Петербург — 349

Свердловская область — 232

Нижегородская область — 179

Республика Дагестан — 164

Калужская область — 121

Ставропольский край — 89

Брянская область — 88

Мурманская область — 86

Ростовская область — 83

Тульская область — 82

Республика Башкортостан — 77

Республика Северная Осетия — 73

Республика Татарстан — 71

Курская область — 66

Краснодарский край — 66

Ярославская область — 64

Тамбовская область — 63

Новосибирская область — 55

Ямало-Ненецкий АО — 51

Оренбургская область — 49

Саратовская область — 49

Красноярский край — 48

Республика Ингушетия — 47

Владимирская область — 46

Карачаево-Черкесская Республика — 46

Ивановская область — 44

Ленинградская область — 44

Пензенская область — 44

Челябинская область — 44

Рязанская область — 43

Кабардино-Балкарская Республика — 43

Волгоградская область — 42

Чувашская Республика — 41

Алтайский край — 41

Республика Калмыкия — 39

Орловская область — 37

Калининградская область — 37

Воронежская область — 36

Липецкая область — 31

Республика Марий Эл — 31

Республика Мордовия — 30

Хабаровский край — 30

Тверская область — 29

Белгородская область — 28

Республика Коми — 28

Приморский край — 27

Смоленская область — 26

Республика Бурятия — 26

Самарская область — 25

Республика Хакасия — 25

Пермский край — 24

Ульяновская область — 23

Республика Саха (Якутия) — 22

Забайкальский край — 20

Чеченская Республика — 19

Астраханская область — 19

Новгородская область — 18

Кировская область — 18

Ханты-Мансийский АО — 18

Иркутская область — 18

Костромская область — 16

Камчатский край — 16

Архангельская область — 15

Вологодская область — 11

Амурская область — 11

Омская область — 10

Удмуртская Республика — 9

Магаданская область — 9

Республика Карелия — 8

Томская область — 8

Тюменская область — 7

Еврейская АО — 7

Севастополь — 7

Республика Тыва — 6

Курганская область — 5

Псковская область — 4

Республика Крым — 3

Республика Адыгея — 2

Кемеровская область — 2

Чукотский АО — 2

Ненецкий АО — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1

Зарегистрировано 96 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 1 601 человек.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса. За весь период скончались 1 169 пациентов с COVID-19, выздоровели 13 220 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге.

5-tv.ru

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