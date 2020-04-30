Как соблюдается масочный режим в регионах
С 30 мая носить средства защиты в общественных местах рекомендовали и жителям Санкт-Петербурга.
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В Петербурге с этого дня начал действовать масочный режим. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городского правительства.
Использовать средства индивидуальной защиты теперь следует на улицах и в общественных местах — в транспорте, в магазинах и аптеках.
Несмотря на то, что мера носит рекомендательный характер, сегодня утром число тех, кто соблюдает правила безопасности, существенно выросло. Так, в метро, как убедилась наша съемочная группа, сейчас практически невозможно встретить людей без масок.
Масочный режим в эти дни действует еще в 13 регионах и не везде власти готовы рассчитывать на сознательность граждан. За отсутствие маски можно получить солидный штраф. В деталях разбирался Евгений Подтергера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса.
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