Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае

Астролог Алена Никольская в новом видео на своем Youtube-канале рассказала, каких перемен стоит ждать в мае. Она отметила, что Юпитер, Сатурн, Плутон и Нептун отвечают за распространение инфекций и действие ограничительных мер, которые сейчас введены из-за коронавируса.

«Плутон сейчас в Козероге, и он развернулся в ретроградное движение. <…> В мае начинают идти попятно Юпитер в Козероге и Сатурн в Водолее. Всегда ретроградное движение таких больших планет дает возможность переосмыслить ту ситуацию, которая сейчас происходит. Также ретроградное движение планет позволит ослабить все эти санкции», — пояснила Никольская.

Астролог добавила, что пока Юпитер будет находиться в ретроградном движении вместе с Сатурном, велика вероятность возникновения проблем, связанных с юридическими вопросами. Такой период продлится до 28 мая.

«Пока Юпитер идет по Козерогу, у нас будут трудности с путешествиями по всему миру. А это будет целый год. <…> Несмотря на то, что границы будут открывать где-то в середине мая, все будет достаточно ограничено», — предупредила Никольская.

Астролог отметила, что до 13 мая Марс будет находиться в Водолее и направлять «всю энергию большой политики на реализацию коллективных идей», из-за чего могут пострадать личные интересы отдельных личностей.

Впоследствии, по словам Никольской, Марс перейдет в Рыбы, вследствие чего станут возможны различного рода накладки, мистификации и недоговоренности, которые будут нас тревожить.

«Такое положение Марса обычно говорит о том, что нам нужно доверять своей интуиции и своей „чуйке“, потому что мы прям чувствуем, что необходимо сделать в этот момент», — посоветовала астролог.

Она рекомендовала воздержаться от принятия важных решений до 28 июня, поскольку в этот период велика вероятность, что многие люди потеряют бдительность и не смогут трезво взглянуть на ситуацию.

По мнению Никольской, большое влияние на каждого также окажет Венера, которая с 13 мая начнет разворачиваться и двигаться ретроградно.

«Венера отвечает за все, что связано с отношениями, любовью, нашим здоровьем, а также финансами», — пояснила астролог.

Не менее важно учитывать положение Солнца, которое первые три декады мая будет двигаться по Тельцу. Кроме того, с 1 по 5 мая он соединится с Меркурием, что приведет к повышенной активности людей и развитию их коммуникативных навыков.

«С 6 по 11 мая общая атмосфера станет более мечтательной, более рассеянной, появится желание пофантазировать. Если есть возможность, лучше уединиться», — посоветовала Никольская.

Астролог обратила внимание на период с 15 по 19 мая. По ее мнению, это лучшее время, для того чтобы решить финансовые вопросы и подписывать соглашения. 20 мая, когда Солнце перейдет в Близнецы, будет наблюдаться всплеск интеллектуальной деятельности, которую желательно направить на обучение, получение новых навыков и запуск проектов.

А уже 25 мая, когда Солнце соединится с ретроградной Венерой, можно будет переключиться на личные взаимоотношения и добавить в свою жизнь романтику.

По словам Никольской, некоторые дела лучше выполнять в определенные дни, чтобы они прошли максимально успешно и прибыльно.

«Если вы планируете покупки, то планируйте их с 7 по 15 мая. А вот 11 и 31 мая лучше не покупать любые товары, которые связаны с красотой, модой и искусством. 20, 21, 28 и 29 мая также не стоит ничего покупать. Могут быть ошибки, некачественные вещи, вы разочаруетесь и не будете этими вещами пользоваться», — рассказала астролог.

Никольская также предупредила, что в конце весны будет два пика аварийности: с 1 по 3 мая и с 11 по 14 мая, поэтому в это время следует действовать особенно осторожно. Гипертоникам астролог также посоветовала быть аккуратными с 11 по 16 мая, поскольку в этот период существует большой риск для здоровья.

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