Актриса Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем

В интервью 5-tv.ru звезда призналась, что ее тревожат появившиеся симптомы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Народная артистка России Татьяна Васильева заболела. В интервью 5-tv.ru звезда призналась, что неважно себя чувствует и ждет скорую помощь.

«Температура, кашель, все, что полагается», — рассказала знаменитость о тревожных симптомах.

Васильева отметила, что пока не может утверждать, что заразилась коронавирусом, однако признаки очень похожи на те, которыми сопровождается COVID-19.

По словам актрисы, весь последний месяц она соблюдала самоизоляцию, поэтому не предполагает, от кого могла заразиться.

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