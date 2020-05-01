Актриса Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем

Народная артистка России Татьяна Васильева заболела. В интервью 5-tv.ru звезда призналась, что неважно себя чувствует и ждет скорую помощь.

«Температура, кашель, все, что полагается», — рассказала знаменитость о тревожных симптомах.

Васильева отметила, что пока не может утверждать, что заразилась коронавирусом, однако признаки очень похожи на те, которыми сопровождается COVID-19.

По словам актрисы, весь последний месяц она соблюдала самоизоляцию, поэтому не предполагает, от кого могла заразиться.