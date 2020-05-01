У Кремля нет информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Так Дмитрий Песков прокомментировал очередное сообщение в иностранных СМИ о возможной смерти главы КНДР.

Первая информация об ухудшении здоровья третьего северокорейского лидера появилась в СМИ после того, как он впервые 15 апреля не появился в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны на мероприятиях по случаю 108-летия со дня рождения своего деда, основателя республики, с которым у них наглядное внешнее сходство.

Журналисты начали предполагать, что Ким Чен Ын мог не перенести операцию на сердце. Однако власти КНДР данные слухи никак не прокомментировали.

Северокорейскому лидеру 8 января исполнилось 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как высказался о самочувствии Ким Чен Ына Дональд Трамп.