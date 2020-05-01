У Кремля нет информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына — Песков
По словам официального представителя Кремля, российские власти не располагают данными о самочувствии северокорейского лидера.
Фото: Reuters
У Кремля нет информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Так Дмитрий Песков прокомментировал очередное сообщение в иностранных СМИ о возможной смерти главы КНДР.
Первая информация об ухудшении здоровья третьего северокорейского лидера появилась в СМИ после того, как он впервые 15 апреля не появился в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны на мероприятиях по случаю 108-летия со дня рождения своего деда, основателя республики, с которым у них наглядное внешнее сходство.
Журналисты начали предполагать, что Ким Чен Ын мог не перенести операцию на сердце. Однако власти КНДР данные слухи никак не прокомментировали.
Северокорейскому лидеру 8 января исполнилось 36 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как высказался о самочувствии Ким Чен Ына Дональд Трамп.
Читайте также
32%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?