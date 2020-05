Queen перепели композицию We are the champions и посвятили ее врачам

Музыканты легендарной группы Queen выпустили новую версию знаменитого хита We are the champions. В своем аккаунте в Instagram они рассказали, что решили посвятить ее врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

В тексте была заменена главная строка, и композиция получила новое название — You are the champions. Запись трека артисты делали в условиях самоизоляции с помощью мобильных телефонов.

«Инновационно сотрудничая через Instagram между Лондоном, Корнуоллом и Лос-Анджелесом, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт в своих домах записали спонтанную новую версию классического гимна Queen, записанную на их мобильные телефоны, с некоторыми незначительными изменениями», — написали музыканты в сопроводительном посте.

Также они отметили, что все средства будут направлены в Фонд реагирования солидарности на борьбу с COVID-19 для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В клипе, который был выложен в официальных соцсетях группы, показаны пустующие города, а также врачи разных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как The Rolling Stones посвятили клип карантину. Композиция, которую записали легенды рок-музыки, стала первой за последние восемь лет.