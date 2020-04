«Living In a Ghost Town»: The Rolling Stones посвятили клип карантину

Популярная британская группа The Rolling Stones выпустили клип на песню «Living In a Ghost Town». Это первая оригинальная композиция с 2012 года, и она посвящена пандемии. В клипе демонстрируются опустевшие улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Токио, Осло, Торонто и Маргита, а также абсолютно безлюдное метро.

«Жизнь была так прекрасна, затем мы все оказались взаперти. Почувствуй себя привидением в городе-призраке», — поет Мик Джаггер.

Вокалист опубликовал в своем Twitter пост, где сообщил фанатам о выходе новой композиции. По его словам, группа начала записывать песню еще до карантина.

«Мы подумали, что новая песня найдет отклик в эти времена, которые все мы переживаем сейчас», — написал Джаггер.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song — Living In A Ghost Town — we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws