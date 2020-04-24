«Living In a Ghost Town»: The Rolling Stones посвятили клип карантину

Это первая их оригинальная композиция за восемь лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярная британская группа The Rolling Stones выпустили клип на песню «Living In a Ghost Town». Это первая оригинальная композиция с 2012 года, и она посвящена пандемии. В клипе демонстрируются опустевшие улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Токио, Осло, Торонто и Маргита, а также абсолютно безлюдное метро.

«Жизнь была так прекрасна, затем мы все оказались взаперти. Почувствуй себя привидением в городе-призраке», — поет Мик Джаггер.

Вокалист опубликовал в своем Twitter пост, где сообщил фанатам о выходе новой композиции. По его словам, группа начала записывать песню еще до карантина.

«Мы подумали, что новая песня найдет отклик в эти времена, которые все мы переживаем сейчас», — написал Джаггер.

Пользователям Youtube, где уже опубликован клип, песня пришлась по душе, они отметили, что группа всегда выпускает композиции «на века».

«Классические Rolling Stones, „когда времена действительно тяжелые и все идет плохо“. Предоставьте Stones создать что-то красивое и волшебное. Нечто, что поднимет человеческий дух и поднимет нас — это потрясающая музыка! Волшебство в том, чем они есть и всегда были „настоящими блюзменами“. Это настоящий дух Роллинг Стоунз. Слушайте, наслаждайтесь и удивляйтесь»;

«Идеальная и актуальная песня в нынешнее время, исполненная самой совершенной группой всех времен»;

«Удивительно, как эти легенды остаются актуальными. Они открыто ценят таких артистов, как Рем Бернарт, но и остаются в музыке 60-х годов. Вы можете поместить их в любую эпоху, и они всегда будут рок-звездами», — написали пользователи.

Планируется, что композиция войдет в новый альбом группы The Rolling Stones.

Последний альбом группы с авторским материалом «A Bigger Bang» вышел в 2005 году. В 2012-м был издан сборник хитов «Grrr!», в который вошли две новые песни «Doom and Gloom» и «One More Shot». В 2016-м музыканты выпустили альбом блюзовых каверов «Blue and Lonesome».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen изменил песню из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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