2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Она появилась на свет в 1881 году в деревне в Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей. Родители даже хотели отдать дочь в приют, но, согласно поверью, ее матери приснился сон, в котором она увидела красивую белую птицу, впрочем, слепую. На семейном совете решили оставить ребенка у себя.

Согласно житию, Матрена уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.

Позднее Матрена оказалась в столице. Неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам, она поражала людей даром исцеления и провидения. Во время Великой Отечественной войны к ней приходили многие с вопросами о судьбе своих близких на фронте, и она говорила, кто жив, а кто погиб.

Матрена всем напоминала, что важно не только уповать на волю Божью, но и самому заботиться о своем здоровье.

«Тело — дом, Богом созданный, его нужно содержать в порядке», — говорила она.

Свою смерть она предсказала за три дня, и 2 мая 1952 года ее не стало. Матрену похоронили на столичном Даниловском кладбище, и ее могила стала местом паломничества. Осенью 1999 года Матрену причислили к лику святых.

Частички мощей святой Матроны покоятся в Покровском монастыре в Таганском районе Москвы, куда круглый год устремляются тысячи паломников со всех уголков России, а также из-за рубежа. В любую погоду очередь здесь растягивается на несколько часов.

Что нельзя делать в этот день:

Нежелательно отказывать нищим и немощным.

Сегодня концентрация энергии настолько высока, что любая мысль или действие обладают сокрушительной силой. Поэтому необходимо тщательно продумывать каждый шаг, чтобы не навредить себе и окружающим. Важно контролировать себя и свои эмоции.

Что можно делать в этот день:

Лучше всего начинать новые дела, требующие полной отдачи физических и душевных сил, но главное — довести их до конца, иначе эти усилия испарятся.

День Ангела: Виктор, Георгий Дмитрий, Иван, Егор, но главная именинница — Матрена.

Сновидения: пустые.

Приметы: теплая погода в этот день — конец мая будет холодным, и наоборот. Еще на Руси говорили: кто в этот день разведется, тот еще три года под венец не пойдет.

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