«Все еще хороша»: Хайди Клум показала, как изменилось с возрастом ее лицо
Супермодель соединила два снимка, на одном из которых не постеснялась показать свои морщины.
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Фото, видео: Instagram @heidiklum
Немецкая супермодель Хайди Клум показала, что не стесняется своего возраста. 46-летняя знаменитость выложила в Instagram коллаж из двух фотографий разных лет: она соединила снимки своего лица, чтобы показать, как меняется с годами.
«Время летит», — коротко прокомментировала модель изменения своей внешности.
К слову, разница на кадрах не так уже значительна: вокруг глаз Клум появились небольшие «гусиные лапки», а также мимические морщинки вокруг рта.
Поклонники похвалили модель за откровенность и заверили — она все так же красива, как и в юности.
«Вы прекрасны сейчас»
«Все еще хороша»
«Только мимика, а прочее не изменилось»
«Скажите мне, почему она не меняется?»
«Доказательство: нет пластической хирургии», — отмечали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хайди Клум снялась в платье с обнаженной спиной.
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