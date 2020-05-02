«Все еще хороша»: Хайди Клум показала, как изменилось с возрастом ее лицо

Супермодель соединила два снимка, на одном из которых не постеснялась показать свои морщины.

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Фото, видео: Instagram @heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум показала, что не стесняется своего возраста. 46-летняя знаменитость выложила в Instagram коллаж из двух фотографий разных лет: она соединила снимки своего лица, чтобы показать, как меняется с годами.

«Время летит», — коротко прокомментировала модель изменения своей внешности.

К слову, разница на кадрах не так уже значительна: вокруг глаз Клум появились небольшие «гусиные лапки», а также мимические морщинки вокруг рта.

Instagram @heidiklum

Поклонники похвалили модель за откровенность и заверили — она все так же красива, как и в юности.

«Вы прекрасны сейчас»

«Все еще хороша»

«Только мимика, а прочее не изменилось»

«Скажите мне, почему она не меняется?»

«Доказательство: нет пластической хирургии», — отмечали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хайди Клум снялась в платье с обнаженной спиной.

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