«Все еще хороша»: Хайди Клум показала, как изменилось с возрастом ее лицо

Немецкая супермодель Хайди Клум показала, что не стесняется своего возраста. 46-летняя знаменитость выложила в Instagram коллаж из двух фотографий разных лет: она соединила снимки своего лица, чтобы показать, как меняется с годами.

«Время летит», — коротко прокомментировала модель изменения своей внешности.

К слову, разница на кадрах не так уже значительна: вокруг глаз Клум появились небольшие «гусиные лапки», а также мимические морщинки вокруг рта.

Instagram @heidiklum

Поклонники похвалили модель за откровенность и заверили — она все так же красива, как и в юности.

«Вы прекрасны сейчас»

«Все еще хороша»

«Только мимика, а прочее не изменилось»

«Скажите мне, почему она не меняется?»

«Доказательство: нет пластической хирургии», — отмечали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хайди Клум снялась в платье с обнаженной спиной.