По подозрению в совершении преступления задержан житель Мурманской области.

В Ленобласти обнаружен сгоревший Mercedes убитой семейной пары

Фото: Известия / Константин Кокошкин

Стражи порядка обнаружили сгоревший Mercedes убитой семейной пары из Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, машина была найдена в лесу в Бокситогорском районе Ленинградской области неподалеку от автодороги Вологда-Тихвин-Новая Ладога.

Информация о пропаже семейной пары появилась 29 апреля. В полицию обратилась дочь пропавшей женщины и рассказала, что два дня назад ее 46-летняя мать на своей машине уехала в неизвестном направлении, после чего пропала. Также не было никаких вестей и от ее 51-летнего сожителя.

Вскоре по подозрению в двойном убийстве был задержан житель Мурманской области. Предполагаемый злоумышленник признался, что расправился с парой из корыстных побуждений — нанес им удары гаечным ключом, положил тела в багажник машины жертвы и выбросил их в реку Песь в Вологодской области. Совершив злодеяние, подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, сжег Mercedes.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину подозревают в двойном убийстве в Петербурге.

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