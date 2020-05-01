По версии следствия, подозреваемый расправился с женщиной и мужчиной, а затем скинул их тела в реку.

Деньги, гаечный ключ и сожженный Mercedes: мужчину подозревают в двойном убийстве в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / John Knill

Житель Мурманской области задержан по подозрению в двойном убийстве в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, местный житель расправился с бухгалтером Ольгой И. и ее сожителем, а затем сбросил их тела в реку.

Информация о пропаже семейной пары появилась 29 апреля. В полицию обратилась дочь Ольги И. и рассказала, что два дня назад ее 46-летняя мать села в свой Mercedes, уехала в неизвестном направлении и пропала. Также не было никаких вестей и от ее 51-летнего сожителя.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан 49-летний Николай Т. Мужчина признался, что расправился с парой из корыстных побуждений — нанес им удары гаечным ключом, после чего положил тела в багажник машины, принадлежащий жертве, выехал в Вологодскую область, и скинул трупы в реку Песь.

Затем мужчина вернулся в Петербург и сжег машину.

По факту убийства семейной пары возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Харькова обезглавила собственную дочь.

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