Злоумышленников задержали благодаря сестре двоих насильников.

Четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Четверо мужчин избили и изнасиловали жительницу станицы Ивановская Краснодарского края. Как стало известно 5-tv.ru, преступники смогли бы уйти от ответственности, не вмешайся сестра двоих из них.

Инцидент произошел поздним вечером 26 апреля. В одной из квартир на улице Упорная находились пятеро человек: 48-летняя хозяйка, 21-летний парень, братья 24 и 34 лет, а также 37-летний мужчина. Гости завели женщину в спальню, побили ее, и заставили вступить с ними в сексуальную связь. Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Через несколько дней жертва насильников позвонила сестре двух из четверых преступников. Она рассказала о произошедшем и призналась, что хочет покончить с собой. К счастью, той удалось отговорить женщину от самоубийства.

В итоге пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Вскоре все четверо мужчин были задержаны. Добытые об их действиях сведения полицейские передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вопиющие изнасилование произошло в Москве. Преступление в отношении продавщицы магазина совершили двое дворников и курьер.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Архивы Санкт-Петербурга» разместили в сети уникальные документы о блокаде Ленинграда
17:18
Высосут всю энергию: специалист по фэн-шуй рассказала о настоящих вампирах среди растений
16:58
«В этом году не было»: Малиновская призналась, что давно живет без секса
16:41
Видео: легковушка, испугавшись грузовика, влетела в парадную в Петербурге
16:30
«Сегодня это только надежда»: Роспотребнадзор озвучил условие ослабления ограничений после 12 мая
16:17
Четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон

Сейчас читают

Почему отношения не ладятся? ТОП главных причин по знаку зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Новости Lentainform

Загрузка...