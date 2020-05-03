Четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон

Четверо мужчин избили и изнасиловали жительницу станицы Ивановская Краснодарского края. Как стало известно 5-tv.ru, преступники смогли бы уйти от ответственности, не вмешайся сестра двоих из них.

Инцидент произошел поздним вечером 26 апреля. В одной из квартир на улице Упорная находились пятеро человек: 48-летняя хозяйка, 21-летний парень, братья 24 и 34 лет, а также 37-летний мужчина. Гости завели женщину в спальню, побили ее, и заставили вступить с ними в сексуальную связь. Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Через несколько дней жертва насильников позвонила сестре двух из четверых преступников. Она рассказала о произошедшем и призналась, что хочет покончить с собой. К счастью, той удалось отговорить женщину от самоубийства.

В итоге пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Вскоре все четверо мужчин были задержаны. Добытые об их действиях сведения полицейские передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вопиющие изнасилование произошло в Москве. Преступление в отношении продавщицы магазина совершили двое дворников и курьер.