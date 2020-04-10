В Москве двое дворников и курьер избили и изнасиловали продавщицу магазина
Вопиющий инцидент произошел ночью 8 апреля на Троицкой улице.
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
Двое дворников и курьер жестоко избили и изнасиловали продавца продуктового магазина в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел ночью 8 апреля на Троицкой улице.
41-летняя женщина рассказала стражам порядка, что трое приезжих из Средней Азии силой затащили ее подвал дома, где, периодически избивая, поочередно надругались.
Буквально через несколько минут 23-летний, 22-летний и 25-летний подозреваемые были задержаны правоохранителями на месте предполагаемого преступления.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование в составе группы лиц». Мещанский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти подросток изнасиловал десятилетнюю сестру.
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