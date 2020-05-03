Стала известна дата подачи заявления Оксаны Самойловой на развод с Джиганом

Фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным как Джиган. Заявление 32-летней матери четверых детей было зарегистрировано Московским городским судом 20 апреля 2020 года.

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Самойлова заговорила о возможном разводе с мужем из-за его неадекватного поведения после того, как в семье родился четвертый ребенок. Рэпер «пустился во все тяжкие» — начал курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, материться при детях. В результате его поместили на лечение в рехаб.

Однако пара не может развестись через ЗАГС, поскольку воспитывает детей, уточняет «Экспресс газета». Именно поэтому теперь судьба супругов находится в руках суда. Инстанция должна распределить между ними совместно нажитое имущество, а также решить, с кем будут проживать рожденные в паре наследники.

Поклонники звездного семейства до конца надеялись, что оно не разрушится. Фанаты пытались убедить Оксану, что у Джигана из-за разлуки с ней, а также тремя дочерьми и сыном, «глаза на мокром месте».