Развод Оксаны Самойловой и ее мужа Джигана стал одной из самых обсуждаемых тем в последние месяцы. 27 апреля в семье рэпера отмечали двойной день рождения — Оксане исполнилось 32 года, дочке Мие — три годика. В честь праздника Оксана выложила пост, где сообщила фанатам, что у нее впереди начинается новая жизнь, и она уверена, что будет счастливой. Фотомодель отметила, что благодарна за имеющийся у нее опыт, за чувства, которые испытывала, теперь она извлекает уроки и готовится к новому этапу. Вероятно, Оксана имела в виду окончание отношений с супругом.

Фанаты Самойловой в комментариях к посту стали бурно обсуждать развод звездной пары. Многие понимают и поддерживают фотомодель, ведь измены и такое поведение Джигана трудно простить. Однако большинство пользователей все-таки пытаются убедить Оксану не разводится с супругом. Сохранить семью ради четырех детей намного важнее, считают они.

Instagram @samoylovaoxana

«Оксана, вы ведь две половинки. Не разводились бы. Конечно, что и как у вас произошло, знаешь только ты, но как бы не было, видно, что он сожалеет. Дай вашей семье один последний шанс»;

«Семья — это труд! Нельзя отказываться от любимого человека! Не бывает, чтобы было все гладко в семье, это работа двоих»;

«Окси, давай завязывай петь песни Максим, надо мириться уже с Джигой, у него глаза на мокром месте»;

«Сохраните семью ради детей, дайте ему последний шанс», — воззвали фанаты Самойловой.

Однако фотомодель не ответила на эти комментарии. Остается только гадать, что будет дальше в отношениях Оксаны и Джигана. Хотя многие подписчики уверенны, что девушка простит супруга спустя некоторое время.

«Жизнь так непредсказуема и не исключено, что вы помиритесь с мужем, ведь что бы тут не писали, а многие женщины из-за любви прощают своих мужей за разные поступки»;

«Ох, да вымолит прощения, и дальше будем наблюдать идиллию», — высказали мнение пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган опубликовал кадры с шикарного дня рождения трехлетней дочки.