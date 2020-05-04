Поклонников взволновало состояние Андрея Кончаловского

Подписчики поинтересовались здоровьем 82-летнего режиссера.

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Фото, видео: Instagram @andrei_konchalovsky

Новое видео Андрея Кончаловского для Instagram взволновало отдельных его подписчиков. Об этом пишет ФАН. Режиссер записал ролик, в котором перечислил пять обязательных правил культурного человека: читать печатные книги, красиво писать от руки, любить учиться, признаваться в том, что чего-то не знаешь и не думать, что знаешь все.

Поклонники поблагодарили народного артиста за мудрые советы. При этом один из них всерьез обеспокоился самочувствием режиссера.

Instagram @andrei_konchalovsky

«Как ваше здоровье? Очень беспокоюсь, еще сто лет жизни вам!», — написал поклонник в комментариях. На этот вопрос и другие отзывы автор поста не ответил.

До этого Кончаловский пожаловался на плохую память, когда рассказывал в микроблоге о секретах счастливого брака с Юлией Высоцкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кончаловский и Высоцкая вошла в ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте более 15 лет. Их разница оказалась самой значительной.

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