Звезда сериала «СашаТаня» приняла солнечные ванны в игривой позе.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Мастер-класс как позагорать, не нарушая самоизоляции, показала подписчикам Валентина Рубцова. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» выложила в Instagram снимок, где принимает солнечные ванны на балконе. Актриса лежит на полотенце в солнечных очках, вскинув вверх ножку. В этот момент нетрудно заметить с близкого расстояния линию декольте ее купальника.

Сама Рубцова не обмолвилась в посте о загорании и посвятила публикацию теме просмотра сериалов и собственной рассеянности. Очередной сериал она начала смотреть с четвертой серии по первую.

«А я еще думаю, что это за ход такой любопытный кинематографический. Вроде был финал, а что же они еще целую серию будут показывать? В общем, ребята, не повторяйте моих ошибок, будьте внимательны», — предупредила Валентина.

Instagram @yalav

Поклонников позабавили как история актрисы, так и ее метод организации домашнего «пляжа». Они отметили, что знаменитость в своем репертуаре несет окружающим позитив.

«Я тоже так хочу загорать»;

«Валентина, вы как всегда прекрасны!»

«Вы очень позитивная», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рубцова похвасталась новыми лосинами.

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