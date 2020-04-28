Фанаты заинтересовались новой вещью в гардеробе актрисы.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда сериала «Сашатаня» Валентина Рубцова опубликовала новое фото в Instagram. На снимке актриса сидит на небольшом столике на балконе, вытянув ноги, на которых красуются новые лосины. Причем вещь очень необычная. Лосины полностью сделаны под цвет кожи, а на них «набиты» татуировки. Выглядит очень естественно — будто Валентина решила разукрасить свое тело.

Instagram @yalav

Именно так и подумали фанаты Рубцовой, а заодно поинтересовались, где можно приобрести такой предмет гардероба.

«Классные леггинсы!!! Где такие заказать?»

«Показалось, что ноги в татуировках»;

«Леггинсы, как татухи на ножках», — написали подписчики.

Валентина никак не описала привлекшую внимание вещь из своего гардероба. Она сделала акцент на другом.

«Чтобы закрыть углеводное окно, надо… открыть углеводное окно!» — подписала пост актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции.

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