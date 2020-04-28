«Я подумала, что это татуировки!» — Рубцова похвасталась новыми лосинами
Фанаты заинтересовались новой вещью в гардеробе актрисы.
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Фото, видео: Instagram @yalav
Звезда сериала «Сашатаня» Валентина Рубцова опубликовала новое фото в Instagram. На снимке актриса сидит на небольшом столике на балконе, вытянув ноги, на которых красуются новые лосины. Причем вещь очень необычная. Лосины полностью сделаны под цвет кожи, а на них «набиты» татуировки. Выглядит очень естественно — будто Валентина решила разукрасить свое тело.
Именно так и подумали фанаты Рубцовой, а заодно поинтересовались, где можно приобрести такой предмет гардероба.
«Классные леггинсы!!! Где такие заказать?»
«Показалось, что ноги в татуировках»;
«Леггинсы, как татухи на ножках», — написали подписчики.
Валентина никак не описала привлекшую внимание вещь из своего гардероба. Она сделала акцент на другом.
«Чтобы закрыть углеводное окно, надо… открыть углеводное окно!» — подписала пост актриса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции.
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