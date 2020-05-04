«Прекрасный папа»: Джиган занялся воспитанием детей после скандала
Рэпер решил кардинально поменять отношение к жизни и теперь старается уделять максимум внимания семье.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Прошло всего несколько недель с момента грандиозного скандала рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, как певец вновь вернулся в нормальной жизни. Вероятно, его испугало заявление о разводе, поданное супругой намедни. Иначе, как объяснить его внезапный интерес к детям, отличающийся от уже привычного: «Принесите мне пива»?
День за днем Джиган выкладывает в свой Instagram забавные видео и фото в обнимку с малышами. Вот, например, сегодня он показал, как трогательно убаюкивает новорожденного Давида под веселую музыку, а также похвастался подросшей дочерью Ариелой.
«Моя старшенькая дочь Ариела. Спасибо богу!» — подписал теплое селфи певец.
В комментариях фанаты артиста искренне удивились его преображению. Так, многие отметили, что по факту Джиган — человек хороший. Вот только алкоголь и запрещенные вещества делают из него настоящего зверя.
«Боже, какая у вас красивая семья! Берегите ее!»
«Очень рада, что у вас все налаживается. Пора что-то менять»,
«Наконец-то поумнел! Посмотри, какие у тебя прекрасные дети!» — обращались к рэперу поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган прошел лечение от нарко- и алкозависимости в элитном реабилитационном центре «Вилла Плес».
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