Одиозный рэпер Джиган продолжает шокировать общественность. На сей раз, правда, настоящими, мужскими поступками.

Буквально несколько минут назад певец выложил в Instagram совместное фото с супругой Оксаной Самойловой, а в описании признался в серьезных чувствах к любимой, решив таким образом загладить вину за прошлые грехи.

«Я не отпущу тебя никуда!» — написал Джиган, при этом отметив Самойлову, чтобы та точно прочла любовное послание.

Правда… Отчаянная попытка вновь завоевать доверие супруги закончилась грандиозным провалом. Тут же, в считанные секунды после публикации поста, мать четверых детей артиста гордо заявила: «Сорян, Вась!».

Instagram @iamgeegun

Поклонники звездной семьи единогласно встали на сторону Самойловой. В комментариях они вторили друг другу, отмечая: Джиган не достоин иметь рядом такую красавицу и умницу как Оксана. «Бедная девочка», по их мнению, достаточно натерпелась и теперь заслуживает настоящего счастья.

«Ты — лучшая! Просто красотка!»

«Будешь дурочкой если его простишь. Я знаю, что ты сильная!» — писали фолловеры.

Несмотря на большой ажиотаж, среди подписчиков рэпера нашлись и те, кто честно признался, что устал от бесконечных скандалов и публичных разборок четы.

«Конец 8 серии 2-го сезона. Продолжение следует…» — подытожил остроумный поклонник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган занялся воспитанием детей после грандиозного скандала с Оксаной Самойловой.