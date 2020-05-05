«Жизнь от теста до теста»: Катя Жужа рассказала о проблемах второй беременности

Звезда телепроекта «Дом-2» Катя Жужа рассказала, с камими трудностями ей пришлось столкнуться, чтобы второй раз стать мамой. Девушка очень долго скрывала от фанатов, что вновь беременна. Многие думали, что Жужа боялась сглаза или очередного хейта, однако дело оказалось в другом. Девушка полтора года не могла забеременеть. Об этом сообщает Starhit.ru.

«Мы бегали по всем врачам Москвы, сдавали миллион анализов в разных клиниках и центрах репродукции. Но проблем не было! И в один момент даже стало обидно, что нас не от чего лечить. Врачи просто разводили руками и говорили: „Пробуйте дальше“», — вспоминает Жужа.

Звезда признается, все это время они с супругом — Антоном Маркеловым жили «от теста до теста». Девушка даже была готова решиться на подсадку, но ее муж категорически отказался от этой идеи. Родные успокаивали девушку и советовали отпустить ситуацию. Однако, по словам Кати, сделать это было не так просто.

«Но, знаете, когда ты 1,5 года живешь то на тестах на овуляцию, то на тестах на беременность, ты уже никак не можешь не зацикливаться на этом», — объяснила Катя.

Instagram @katyajuja555

Сейчас Жужа безумно счастлива со своим супругом. Девушка уже на последнем триместре, и скоро их ждет пополнение в семье. Катя признается, что они с супругом с удовольствием покупают будущему малышу вещи, игрушки, памперсы и погремушки.

Катя Жужа уже воспитывает дочь Николь от московского бизнесмена. Пока пара не решила, как назовет второго ребенка. Влюбленные признаются, что у них есть несколько вариантов, но определиться им очень сложно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Жужа окольцевала сына миллиардера Маркелова.