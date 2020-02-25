Катя Жужа окольцевала сына миллиардера Маркелова

Бывшая участница шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера, гонщика Артема Маркелова. Она лаконично дала понять поклонникам, что теперь официально несвободна, выложив фото рук с обручальными кольцами в Instagram.

Instagram @katyajuja555

Подписчики восторженно восприняли радостное событие и засыпали молодоженов поздравлениями.

«Ой, Катюша, от души поздравляю»;

«Ююхххуу, как это здорово. От всей души счастья и долгих лет в любви и доверии»;

«Любви навсегда! Катя вы этого заслуживаете! Вы щедрая, открытая душой, мудрая, трудолюбивая, а какая красотка!» — поздравляли наперебой подписчики.

Пара вместе уже больше года и за это время успела пожениться тайно, в Лас-Вегасе. Раньше новый избранник Жужи встречался с Аленой Водонаевой.

Но далеко у всех звезд личная жизнь складывается так счастливо. Днем ранее мир кино потрясло известие о разводе одной из самых романтичных пар — Павла Прилучного и Агаты Муциниеце. 5-tv.ru вспомнил, какие скандалы сопровождали семью актеров на протяжении девяти лет брака.