Катя Жужа окольцевала сына миллиардера Маркелова
Девушка выложила фото с кольцами в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @katyajuja555
Бывшая участница шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера, гонщика Артема Маркелова. Она лаконично дала понять поклонникам, что теперь официально несвободна, выложив фото рук с обручальными кольцами в Instagram.
Подписчики восторженно восприняли радостное событие и засыпали молодоженов поздравлениями.
«Ой, Катюша, от души поздравляю»;
«Ююхххуу, как это здорово. От всей души счастья и долгих лет в любви и доверии»;
«Любви навсегда! Катя вы этого заслуживаете! Вы щедрая, открытая душой, мудрая, трудолюбивая, а какая красотка!» — поздравляли наперебой подписчики.
Пара вместе уже больше года и за это время успела пожениться тайно, в Лас-Вегасе. Раньше новый избранник Жужи встречался с Аленой Водонаевой.
Но далеко у всех звезд личная жизнь складывается так счастливо. Днем ранее мир кино потрясло известие о разводе одной из самых романтичных пар — Павла Прилучного и Агаты Муциниеце. 5-tv.ru вспомнил, какие скандалы сопровождали семью актеров на протяжении девяти лет брака.
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