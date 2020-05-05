Лолита показала видео с коллегами во время «предвыборного чеса» в 1996 году

На архивных кадрах запечатлены Наташа Королева, Татьяна Овсиенко, Валерий Леонтьев и многие другие.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Певица Лолита Милявская поделилась архивным видео, когда она и другие популярные артисты эстрады ездили с концертами по городам и весям страны в рамках предвыборной кампании 1996 года.

Среди гастролирующих: Наташа Королева, Татьяна Овсиенко, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Александр Буйнов, Павел Кашин.

На кадрах видно, что певцы коротают время между выступлениями в помещении, где, по всей видимости, обычно проходят заседания — стоит большой стол для переговоров, а также трибуна.

Милявская, Королева и Овсиенко с удовольствием затягивают украинскую народную песню «Ой, у гаю при Дунаю», а затем еще одну, так же на мове. При этом мужской коллектив артистов практически не реагирует на развлечение певиц.

«Вот это воспоминание 1996 года. Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур „Голосуй или сядешь на кол“, как мы его называли в шутку! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор», — подписала Лолита архивные кадры в Instagram.

Одной из первых отреагировала Наташа Королева.

«Лола! Аааааа! Как молоды мы были» — написала она, на что Милявская ответила: «Мы и сейчас».

Подписчики признались, что по несколько раз пересмотрели это душевное видео «из прошлого».

Ранее архивное фото из 1990-х показала и танцовщица Анастасия Волочкова.

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