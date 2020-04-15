Волочкова показала архивное фото конца 90-х

Анастасия Волочкова, сидя в своем особняке во время эпидемии коронавируса, похоже, углубилась в архивы, предается воспоминаниям и делится приятными для себя моментами с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, балерина опубликовала снимок, сделанный в 1999 году в съемной однушке в Москве, в которой она тогда жила вместе с мамой.

«А это я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) сольного концерта», — подписала фотографию Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Как вспоминает балерина, выступление состоялось на сцене легендарного столичного Театра на Таганке.

«Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было непросто!» — поделилась эмоциями Анастасия.

Танцовщица также обратила внимание публики, что, судя по снимку, любовь к цветам и мягким игрушкам у нее врожденная.

Через несколько часов Волочкова извлекла на свет архивное видео своего выступления на Красной площади.

«Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!» — с гордостью заметила балерина.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то ее похвалил народный артист СССР Иосиф Кобзон.