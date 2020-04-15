Волочкова показала архивное фото конца 90-х
Снимок сделан в съемной однушке в Москве, где балерина тогда жила с мамой.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова, сидя в своем особняке во время эпидемии коронавируса, похоже, углубилась в архивы, предается воспоминаниям и делится приятными для себя моментами с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, балерина опубликовала снимок, сделанный в 1999 году в съемной однушке в Москве, в которой она тогда жила вместе с мамой.
«А это я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) сольного концерта», — подписала фотографию Волочкова.
Как вспоминает балерина, выступление состоялось на сцене легендарного столичного Театра на Таганке.
«Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было непросто!» — поделилась эмоциями Анастасия.
Танцовщица также обратила внимание публики, что, судя по снимку, любовь к цветам и мягким игрушкам у нее врожденная.
Через несколько часов Волочкова извлекла на свет архивное видео своего выступления на Красной площади.
«Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!» — с гордостью заметила балерина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!💃 Номер "Русская". Чайковский. Постановка Владимира Васильева. Режиссёр Федор Бондарчук.😊 Полная версия клипа на моем сайте и в сториз.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #краснаяплощадь #москва
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то ее похвалил народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Читайте также
93%
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?