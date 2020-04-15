Волочкова показала архивное фото конца 90-х

Снимок сделан в съемной однушке в Москве, где балерина тогда жила с мамой.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова, сидя в своем особняке во время эпидемии коронавируса, похоже, углубилась в архивы, предается воспоминаниям и делится приятными для себя моментами с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, балерина опубликовала снимок, сделанный в 1999 году в съемной однушке в Москве, в которой она тогда жила вместе с мамой.

«А это я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) сольного концерта», — подписала фотографию Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Как вспоминает балерина, выступление состоялось на сцене легендарного столичного Театра на Таганке.

«Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было непросто!» — поделилась эмоциями Анастасия.

Танцовщица также обратила внимание публики, что, судя по снимку, любовь к цветам и мягким игрушкам у нее врожденная.

Через несколько часов Волочкова извлекла на свет архивное видео своего выступления на Красной площади. 

«Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!» — с гордостью заметила балерина.

 
 
 
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Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади!💃 Номер "Русская". Чайковский. Постановка Владимира Васильева. Режиссёр Федор Бондарчук.😊 Полная версия клипа на моем сайте и в сториз.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #краснаяплощадь #москва

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то ее похвалил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

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