Россиянка проспорила собутыльнику, что он не сможет облить ее бензином и поджечь

Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджег новую знакомую, уверенную в том, что он этого не сделает. Об этом сообщается на сайте главка МВД по республике Алтай.

Поджигатель и пострадавшая познакомились во время сбора черемши. 42-летний мужчина предложил отметить знакомство у него дома. Горожанка приняла приглашение.

Во время застолья со спиртными напитками она поспорила с новым знакомым, что он не сможет облить ее бензином и поджечь. Женщина не поверила в заверения приятеля и надеялась, что здравый смысл возьмет верх над алкогольными причудами.

«Тогда мужчина принес из предбанника бутылку с бензином, облил и поджег усомнившуюся в его решительности женщину. Когда потерпевшую охватило пламя, подозреваемый помог ей добежать до бани, где они потушили огонь. После чего женщина обратилась за медицинской помощью», — рассказали в МВД.

Работники больницы сообщили о факте госпитализации женщины с ожогами лица и тела в полицию. Вскоре сборщика черемши задержали, и он признался в содеянном. В настоящее время определяется тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Ростовской области, который поджег дом с женой внутри. Жуткий инцидент произошел после ссоры.