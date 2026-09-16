Лифт и вентиляция мешают спать: как жильцам добиться тишины в квартире

Депутат Чаплин: жильцы могут добиться устранения шума от лифта и вентиляции

Жильцы могут потребовать устранить повышенный шум от лифта, насосов, вентиляции и другого инженерного оборудования, если его работа мешает в квартире. О правилах снижения уровня шума Life.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, санитарные нормы предусматривают, что в жилых комнатах с учетом специальной поправки для такого оборудования уровень шума не должен превышать 35 децибел днем и 25 децибел ночью. Чаплин отметил, что даже исправное оборудование может нарушать эти требования, если передает вибрацию через стены и перекрытия.

«Лифт может работать без поломок, но передавать вибрацию через стены и перекрытия. Поэтому основанием для требований служат результаты инструментального измерения в жилой комнате во время работы источника шума», — сказал депутат.

Для начала жильцу рекомендуют зафиксировать время появления гула и обратиться в управляющую организацию с просьбой проверить оборудование и провести замеры. Также исследование можно заказать в аккредитованной лаборатории или обратиться за проверкой в Роспотребнадзор. В протоколе измерений должны быть указаны место и время проведения проверки, условия замера и полученные показатели.

Если превышение допустимого уровня шума подтвердится, организация, ответственная за оборудование, должна устранить причину. Для этого могут установить виброизоляцию, отрегулировать механизм, отремонтировать крепления или усилить звукоизоляцию.

При отсутствии реакции со стороны ответственных организаций результаты замеров и переписку можно направить в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или использовать при обращении в суд.

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