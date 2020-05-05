Герцоги Сассекские намерены развеять слухи и рассказать правдивую историю своей жизни.

Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни королевской семьи

Фото: PA

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл после снятия с себя обязанностей членов монаршей фамилии ведут тихую жизнь в самоизоляции. Несмотря на то, что активность пары ограничена из-за пандемии коронавируса, они не отчаиваются и даже открывают для себя новые занятия. Так, на август 2020 года запланирован выпуск книги о жизни четы и тайнах королевской семьи. Анонс мемуаров уже опубликован на сайте онлайн-доставки книг Amazon.

Издание получит название «В поисках свободы» и будет содержать 320 страниц. Авторами произведения выступают не сами герцог и герцогиня Сассекские, а светские журналисты Омид Шорби и Каролин Дюран. Им доверено рассказать правду о знаменитой паре и развеять мифы.

«Впервые „В поисках свободы“ выходит за рамки заголовков газет, чтобы раскрыть неизвестные подробности совместной жизни Гарри и Меган, развеяв множество слухов и заблуждений, которые преследуют пару», — говорится в анонсе книги.

Актриса Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года. Однако уже в 2020 году они приняли решение снять с себя обязанности членов королевской семьи и удалиться для жизни в качестве простых подданных Ее Величества. После этого знаменательного события, которое вызвало широкий резонанс в Великобритании, они приняли решение сыграть повторную свадьбу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Гарри и Меган Маркл проводят время в самоизоляции.

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