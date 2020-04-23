По словам источника из окружения королевской семьи, бывшие герцог и герцогиня Сассекские ни с кем не контактируют и оберегают своего малыша.

Стало известно, как проходит самоизоляция Меган Маркл и принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com © PPE/face to face

Тема:
Эпидемия коронавируса

Источник из окружения принца Гарри и Меган Маркл рассказал, как бывшие герцог и герцогиня Сассекские соблюдают режим самоизоляции. По словам инсайдера, пара старается не контактировать с другими лицами и тщательно оберегает своего малыша Арчи. Однако в редких случаях супруги из дома все-таки выходят.

Как сообщает People, Гарри и Меган решили помочь благотворительной организации Project Angel Food, доставляющей еду тяжелобольным людям, которые подвергаются большему риску во время пандемии COVID-19. Подобно другим добровольцам, герцоги разносят заказы в районе Западного Голливуда. Они хотят уберечь как можно больше людей от заражения коронавирусом, особенно из числа тех, кто сейчас находится в преклонном возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в образе Меган Маркл после отказа от королевского титула заметили тайный посыл.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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