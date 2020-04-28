Меган Маркл и принц Гарри сыграют новую свадьбу, утверждает британское издание Heat World со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что бывшие герцогиня и герцог Сассекские намерены принести друг другу новые клятвы верности и устроить грандиозный прием для своих многочисленных друзей.

Известно, что провести церемонию планируется на берегу океана в Калифорнии на закате. В числе приглашенных гостей значатся Джордж и Амаль Клуни, Опра Уинфри, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Бейонсе, Серена Уильямс, а также другие знаменитости.

Источник издания добавил, что Меган Маркл побыстрее хочет избавиться от воспоминаний о разочаровавшей ее жизни в королевской семье. Торжественное бракосочетание в Виндзоре, которое было проведено в строгих монарших традициях, также оставило в памяти бывшей герцогини негативный след. Супруга принца Гарри уверена, что новая свадьба сумеет стереть эти воспоминания.

Церемония на калифорнийском берегу, помимо прочего, поможет облегчить экс-герцогу получение гражданства США. В случае, если семья примет решение остаться в Соединенных Штатах, принц Гарри сможет получить официальное разрешение на работу.

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