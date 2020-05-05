Друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов заявил, что спецборт доставил отца и тренера чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова в столицу из Махачкалы 3 мая.

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в московскую больницу

Фото: EPA\TASS

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап доставлен в московскую больницу. Об этом сообщает РИА «Дагестан». По данным агентства, друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов заявил, что спецборт доставил отца и тренера чемпиона UFC в столицу из Махачкалы 3 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 25 апреля отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Известно, что в прошлом году Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.

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