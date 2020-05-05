Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в больницу Москвы

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на слова друга семьи, судьи олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдулы Османова.

По его данным, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA), действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова шел на поправку. 3 мая Османову позвонил близкий родственник и сказал, что Нурмагомедову-старшему стало плохо. Его отправили в российскую столицу спецбортом. Собеседник агентства полагает, что тренеру стало плохо с сердцем.

25 апреля стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Два дня до этого тренер переносил болезнь на ногах. Год назад Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь.