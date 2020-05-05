На внеочередном заседании городской думы будет рассмотрен вопрос досрочного сложения полномочий главы города.

Мэр Нижнего Новгорода Панов подал заявление об уходе с должности

Фото: ТАСС / Михаил Солунин

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал заявление об уходе с должности. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, вопрос досрочного сложения полномочий чиновника будет рассматриваться на внеочередном заседании городской думы Нижнего Новгорода 6 мая. По данным пресс-службы администрации, решение Панова связано с переходом на другую работу, однако какую именно, пока неизвестно. 

Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге Александр Фисун оставил пост после подтверждения информации о заражении части курсантов коронавирусом. 

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