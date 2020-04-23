Начальник ВМА ушел в отставку из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге Александр Фисун оставил пост после подтверждения информации о заражении части курсантов коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Представители министерства подтвердили, что во время профилактики коронавирусной инфекции в учреждении допустили «просчеты» в организации барьерных мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий. Из-за этого не удалось предотвратить заражение курсантов.

21 апреля в Минобороны заявили, что помимо факультета подготовки врачей для иностранных армий дали положительный результат на болезнь 55 курсантов других факультетов. Общее число заболевших пока не озвучено.

Как уточняется, Фисун сам написал заявление об уходе и был освобожден от занимаемой должности, которую занимал с 2018 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4774.

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