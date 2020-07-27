Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»

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Светлана Александрова
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Коллектив распался летом 2019 года после 17 лет выступлений. По словам певицы, она тогда «вздохнула с облегчением».

Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Бывшая участница дуэта «Непара» Виктория Талышинская через год после прекращения почти 17-летнего сотрудничества с Александром Шоуа решилась рассказать, каким унижениям подвергалась в коллективе. В интервью интернет-изданию Собеседник.ru она призналась, что «вздохнула с облегчением», когда летом 2019 года «Непара» распалась.

«В „Непаре“ я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый „партнер“ пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя „вина“ была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов», — сказала Талышинская.

По ее словам, Шоуа уволил десять человек, которые были дороги певице. Однако, несмотря на все эти испытания, певица очень любила коллектив, в котором «прожила половину жизни» и вспоминает о нем с благодарностью.

Сейчас, как ранее сообщал 5-tv.ru, Виктория работает в дуэте с Владимиром Курто, новая группа называется «Два океана». В ней 42-летняя артистка чувствует себя гораздо комфортнее, потом что ее «любят, уважают и ценят».

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