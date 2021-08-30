ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами

Вопреки законам времени некоторые звезды отечественного кинематографа не стареют, а становятся только краше. И далеко не всегда это результат «уколов красоты». Сайт KP.RU собрал топ актрис, которые стали с годами намного интереснее и эффектнее внешне.

Чулпан Хаматова

Сегодня актрисе уже 44 года, а выглядит она очень юно и при этом солидно. Фигура у нее осталась неизменной — Чулпан всегда отличала выгодная худоба, но с возрастом она стала более женственной. При этом актриса не пользуется услугами пластических хирургов, но очень любит качественную косметику. Иногда на нее приходится раскошелиться, но это того стоит.

Instagram @chulpanofficial

Артистке 42 года, но она убеждена — именно сейчас вошла в расцвет сил. Не так давно 5-tv.ru рассказывал, как Климова показала юношеское фото, которое ей так не нравилось, что она его даже порвала. «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!» — жаловалась тогда звезда. Сегодня актрисе удается сохранять женственность и красоту без «уколов красоты» — она их ярая противница.

Instagram @klimovagram

Татьяна Васильева

Женщина-загадка — это сказано именно про нее! В свои 73 года Васильева сохраняет элегантный стиль, и ее-то никак язык не повернется назвать бабушкой. В юности, к слову, у нее были более пухлые щеки, а взгляд менее выразительным. Сейчас актриса не гнушается пользоваться помощью пластических хирургов, но знает в этом меру.

Татьяна Кузьмина /ИТАР-ТАСС, Instagram @vasileva_vtg

В этом списке Мороз самая юная. Актрисе всего 36 лет, но именно сейчас она на пике красоты и стиля. В юности у нее были не так ярко выражены на лице характерность и внутренний огонь. Для изменений потребовалось немного: развестись с мужем, срезать волосы из каре до экстремального ежика и перекраситься в блонд. К помощи хирургов Мороз не прибегает намеренно, предпочитая естественную красоту.

Instagram @d_moroz

Рената Литвинова

Сегодня Ренате Литвиновой - 53 года, она — икона стиля и изысканности. Причем актриса не стесняется показываться публике без макияжа, хотя он — еще один ее конек. Четко подведенные глаза, красные губы, все это появилось в ее жизни не сразу, потребовались годы оттачивания образа. Насчет пластики Литвинова утверждает, что не прибегает к ней, а лишь поддерживает красоту косметикой для ухода.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

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