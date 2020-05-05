ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами
Российские кинодивы, которых время сделало более эффектными.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вопреки законам времени некоторые звезды отечественного кинематографа не стареют, а становятся только краше. И далеко не всегда это результат «уколов красоты». Сайт KP.RU собрал топ актрис, которые стали с годами намного интереснее и эффектнее внешне.
Чулпан Хаматова
Сегодня актрисе уже 44 года, а выглядит она очень юно и при этом солидно. Фигура у нее осталась неизменной — Чулпан всегда отличала выгодная худоба, но с возрастом она стала более женственной. При этом актриса не пользуется услугами пластических хирургов, но очень любит качественную косметику. Иногда на нее приходится раскошелиться, но это того стоит.
Артистке 42 года, но она убеждена — именно сейчас вошла в расцвет сил. Не так давно 5-tv.ru рассказывал, как Климова показала юношеское фото, которое ей так не нравилось, что она его даже порвала. «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!» — жаловалась тогда звезда. Сегодня актрисе удается сохранять женственность и красоту без «уколов красоты» — она их ярая противница.
Татьяна Васильева
Женщина-загадка — это сказано именно про нее! В свои 73 года Васильева сохраняет элегантный стиль, и ее-то никак язык не повернется назвать бабушкой. В юности, к слову, у нее были более пухлые щеки, а взгляд менее выразительным. Сейчас актриса не гнушается пользоваться помощью пластических хирургов, но знает в этом меру.
В этом списке Мороз самая юная. Актрисе всего 36 лет, но именно сейчас она на пике красоты и стиля. В юности у нее были не так ярко выражены на лице характерность и внутренний огонь. Для изменений потребовалось немного: развестись с мужем, срезать волосы из каре до экстремального ежика и перекраситься в блонд. К помощи хирургов Мороз не прибегает намеренно, предпочитая естественную красоту.
Рената Литвинова
Сегодня Ренате Литвиновой - 53 года, она — икона стиля и изысканности. Причем актриса не стесняется показываться публике без макияжа, хотя он — еще один ее конек. Четко подведенные глаза, красные губы, все это появилось в ее жизни не сразу, потребовались годы оттачивания образа. Насчет пластики Литвинова утверждает, что не прибегает к ней, а лишь поддерживает красоту косметикой для ухода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских звездах, которые в 60+ выглядят на 30 лет.
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