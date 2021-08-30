Семь продуктов, которые мешают похудеть даже при интенсивных тренировках

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Светлана Александрова
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По словам диетолога, неправильное питание может свести к нулю все проведенные все спортзале часы.

Семь продуктов, которые мешают похудеть даже при интенсивных тренировках

Фото: DPA/TASS

Если вы изнуряете себя многочасовыми занятиями на спортивных тренажерах, а ваши весы упорно продолжают показывать лишние килограммы, значит вы что-то не то едите, утверждает врач-диетолог одной из крупных сетей фитнес-клубов Юля Атоян. Она назвала семь продуктов, которые тормозят процесс похудения даже при интенсивных тренировках.

1. Сахар

Употребление сахара и содержащих его продуктов, по словам специалиста, приводят к изменению «текучести» крови и замедлению процесса обмена веществ. Доктор советует ограничиться десятью граммами сахара в день — это около одной чайной ложки.

2. Алкоголь

Спиртное приводит к обезвоживанию клеток, что тоже тормозит обменные процессы и, как следствие, процесс похудения. Эксперт рекомендует совсем отказаться от употребления алкоголя, а если уж обстоятельства вынуждают выпить, остановиться после одного бокала сухого красного вина или шампанского брют, или одной рюмки крепкого алкоголя. И ни в коем случае не следует закусывать жирной пищей.

3. Продукты на основе трансжиров и термически обработанного растительного масла

Эти продукты (содержащие, к примеру, маргарин) повышают уровень «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов, что тоже замедляет обменные процессы.

4. Хлебобулочные изделия

Кроме перечисленных ранее сахара и маргарина, эти продукты содержат белую мелкодисперсную муку, которая повышает уровень сахара в крови. Диетолог советует заменить их цельнозерновыми продуктами или «правильной» домашней выпечкой.

5. Фастфуд

Мало того, что быстрая еда готовится с использованием почти всех вышеперечисленных вредных продуктов, по словам доктора Атоян, он еще вызывает привыкание — рецепторы языка перестают ярко ощущать вкус другой еды. А между тем увлечение фастфудом не только мешает похудеть, но и приводит к ожирению, а также провоцирует возникновение других заболеваний.

6. Свинина и баранина

Жирное мясо повышает уровень холестерина в крови, долго переваривается и замедляет обменные процессы. Однако диетолог не советует исключать его из рациона полностью, разумно будет просто сократить его употребление до одного-двух раз в неделю.

7. Соления и соленая еда

Соль, как и алкоголь, вытягивает из клеток организма воду, результате вода задерживается в пространстве между клетками, что замедляет обменные процессы, а, следовательно, тормозится и процесс похудения. А кроме того, соления и соленая еда повышают уровень соляной кислоты в желудке, тем самым возбуждая аппетит.

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