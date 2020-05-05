Айза Анохина с забинтованной головой посетовала на вывих челюсти

Экс-супруга рэпера Гуфа утверждает, что это уже второй случай за последнее время.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Блогер, хип-хоп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина сообщила поклонникам о своей вывихнутой челюсти. 35-летняя мать двоих детей разместила в сторис в Instagram фото, на котором ее голова от подбородка до макушки забинтована, при этом глаза она закрывает ладонью.

«У вас когда-нибудь с нифига был вывих челюсти два раза подряд?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина любит проводить эксперименты над своей внешностью. Недавно она показала подписчикам результаты подтяжки бровей. Уроженка Грозного выложила видео, на котором предстала почти сразу после операции, не стесняясь временных синяков под глазами.

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