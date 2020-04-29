«Мне так нравится фингал»: Айза Анохина показала лицо после пластики

Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина показала подписчикам результаты подтяжки бровей. В сторис Instagram она выложила видео, в которых предстала почти сразу после операции, не стесняясь временных синяков под глазами, которые скоро должны пройти.

«Да-да-да, я сделала операцию. Подтянула бровки и лобик. Так мне нравится мой фингал! Смотрите, у меня здесь штыри какие-то. Я, конечно, лютый извращенец. Но все это будет намного ниже, мне уже нравится», — поделилась впечатлениями звезда.

Кроме того, Анохина перечислила все манипуляции с хирургическим вмешательством, которые делала со своими лицом и телом. Она призвала не верить тому, что пишут в прессе, так как ничего не скрывает и в открытую рассказывает о подтяжках.

«На моем лице сейчас подтяжка верхней части лица, гель в губах, ринопластики носа нет, но я исправляла переносицу кривую! В лице нет нитей и филеров! На теле у меня липосакция и 3-D моделирование, сделала после вторых родов! Из аппаратов на лицо Ультраформер, на тело массажи и всякие аппараты», — рассказала бывшая Гуфа.

Instagram @aizalovesam

Поклонники оценили откровенность звезды и принялись ее хвалить — и за слова, и за красоту. Многие интересовались, какие именно средства для омоложения она использует. Некоторых зацепило фото Айзы, на котором видно мужское плечо, на которое она опирается, и подбородок неизвестного.

«Зато правда!»

«Вот нереально крутая»

«Вы и вправду даже сейчас шикарна. Этот взгляд»

«Особенно красива искренность»

«Какая фотка интригующая, Айз! Кто рядом?» — любопытствовали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина в сексуальном корсете показала, как «покорно ждет любви».