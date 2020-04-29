«Мне так нравится фингал»: Айза Анохина показала лицо после пластики
Бывшая супруга Гуфа перечислила все хирургические вмешательства, которые перенесла для улучшения внешности.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина показала подписчикам результаты подтяжки бровей. В сторис Instagram она выложила видео, в которых предстала почти сразу после операции, не стесняясь временных синяков под глазами, которые скоро должны пройти.
«Да-да-да, я сделала операцию. Подтянула бровки и лобик. Так мне нравится мой фингал! Смотрите, у меня здесь штыри какие-то. Я, конечно, лютый извращенец. Но все это будет намного ниже, мне уже нравится», — поделилась впечатлениями звезда.
Кроме того, Анохина перечислила все манипуляции с хирургическим вмешательством, которые делала со своими лицом и телом. Она призвала не верить тому, что пишут в прессе, так как ничего не скрывает и в открытую рассказывает о подтяжках.
«На моем лице сейчас подтяжка верхней части лица, гель в губах, ринопластики носа нет, но я исправляла переносицу кривую! В лице нет нитей и филеров! На теле у меня липосакция и 3-D моделирование, сделала после вторых родов! Из аппаратов на лицо Ультраформер, на тело массажи и всякие аппараты», — рассказала бывшая Гуфа.
Поклонники оценили откровенность звезды и принялись ее хвалить — и за слова, и за красоту. Многие интересовались, какие именно средства для омоложения она использует. Некоторых зацепило фото Айзы, на котором видно мужское плечо, на которое она опирается, и подбородок неизвестного.
«Зато правда!»
«Вот нереально крутая»
«Вы и вправду даже сейчас шикарна. Этот взгляд»
«Особенно красива искренность»
«Какая фотка интригующая, Айз! Кто рядом?» — любопытствовали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина в сексуальном корсете показала, как «покорно ждет любви».
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