Илон Маск показал новорожденного и шокировал публику его именем

Снимок, на котором изобретатель-миллиардер держит на руках младенца, он опубликовал в соцсетях.

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Фото, видео: ТАСС/TNS via ZUMA Wire, Telegram @elonmusk

Знаменитый американский изобретатель-миллиардер Илон Маск, ставший отцом в шестой раз, обнародовал первое фото младенца. На фото, которое основатель Space X и глава Tesla выложил на своей странице в Twitter, 48-летний предприниматель держит на руках завернутого в пеленки новорожденного.

«X Æ A-12 Musk», — ответил бизнесмен на вопрос подписчиков, как назвали ребенка.

Telegram @elonmusk

В комментариях пользователи предположили, что малыш на фотографии плачет потому, что узнал свое имя. Некоторые из комментаторов обратили внимание на то, что родитель не надел медицинскую маску, а просто держит ее в руке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестого ребенка Илону Маску родила подруга — певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Грайсмс, с которой он встречается с 2018 года. Еще пятерых произвела на свет первая супруга бизнесмена — бывшая сокурсница Жюстин Уилсон. Пара поженилась в 2000 году и рассталась спусят восемь лет. Недолгое время Маск был женат на актрисе Талуле Райли, а также встречался с экс-супругой Джонни Деппа Эмберд Херд.

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