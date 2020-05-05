Основатель Space X Илон Маск стал отцом в шестой раз

Американский инженер-изобретатель, основатель компании Space X и глава Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга — певица Граймс несколько часов назад родила своего первенца.

Эту информацию Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter в ответ на вопрос подписчика.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал изобретатель.

Twitter @Gaelic_Neilson

Илон Маск в 2000 году женился на своей сокурснице Жюстин Уилсон. У пары появились на свет пятеро детей. Однако в сентябре 2008-го стало известно о разрыве их отношений. Тогда изобретатель начал встречаться с актрисой Талулой Райли.

В 2018 году Илон Маск начал встречаться с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, известной публике как Граймс. В январе женщина подтвердила, что ждет первенца от инженера.

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